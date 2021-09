Angela, amore per l'Italia ​tranne i sorrisini del 2013

Gentile Direttore,

si suol dire che gli italiani stimano i tedeschi ma non li amano mentre i tedeschi amano gli italiani ma non li stimano. Ebbene, Angela Merkel ha dimostrato non solo di amare il nostro Paese ma anche di stimarlo. Ne ha dato prova tutte le volte che è più volta intervenuta in favore del nostro Paese, sostenendone le ragioni anche contro il parere di altri leader e di alcuni nel suo stesso partito, che avevano preconizzato...

