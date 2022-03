Atenei e pronto soccorso, scenda in campo la Regione

Gentile Direttore, finalmente si comincia a chiarire la questione. Da più di mezzo secolo si trascina il problema della duplice funzione dei medici dei Policlinici, docenti e allo stesso tempo dottori (pardon Professori), per cui non sono dipendenti regionali come gli ospedalieri e quindi svolgono liberamente la loro attività senza incompatibilità e, contemporaneamente, insegnano come qualunque docente universitario. A chiarire ulteriormente...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati