I (giusti) motivi per i quali ​Insigne è andato a Toronto

Gentile Direttore,

la scelta personale e professionale di Insigne di andare al Toronto è, secondo me, (super) legittima sia per un motivo economico, sia per una qualità di vita assai diversa da quella italiana. Il campionato americano di calcio (anzi “soccer”) si chiama MLS ed è qui che giocherà Insigne la prossima stagione. Si, la prossima, perché la stagione 2021 è finita, si riapre la nuova a marzo (ma Insigne arriva a luglio, sti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati