Scudetto, chi non sogna è un perdente assicurato

Gentile direttore,

ci risiamo! Parlo del Napoli. Ogni volta che “dobbiamo” diventare grandi, ogni volta che dobbiamo avanzare in classifica e dimostrare la nostra forza per vincere lo scudetto, finiamo per dimostrare limiti. È accaduto anche stavolta, ora leggo che Spalletti giudica decisivo il percorso delle sei giornate, ma io mi sento come quando ero bambino e giocavo a “prendi bandierina”: arrivavo alla fine della partita e, quando ero...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati