Assumere i nipoti scatena i peggiori istinti populisti

Gentile Direttore,

ho letto ieri sul Mattino, quotidiano a cui sono affezionato, che il Consiglio Regionale della Campania ha cancellato il divieto per i contratti e i distacchi per i congiunti degli eletti fino al terzo grado! Una norma che avrebbe visto d’accordo maggioranza ed opposizione, perché in politica nessuno vuole rinunciare ai vantaggi. Le dirò: rimango basito, in quanto si dà forza alle carriere dei “raccomandati” e dei...

