Intelligenza artificiale ​tra opportunità e rischi

Gentile Direttore,

ho acquistato un nuovo cellulare il cui rivenditore mi ha chiesto di rendergli il vecchio per regalarlo a una bambina bisognosa. Gli ho detto: non appena questa bimba mi dimostrerà di conoscere le tabelline gliene regalerò uno, però “nuovo”! Sono molti i giovani ed anche bambini che comunicano scrivendo solo sui social od altro. A mio parere bisogna prima imparare a scrivere e far di conto, usando la penna e un semplice...

