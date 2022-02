Se il Covid ha annichilito (anche) la razionalità

Gentile Direttore,

finalmente ci avviamo verso una fase conclusiva (si spera) della pandemia. I dati indicano che siamo in un netto miglioramento e la primavera potrebbe essere quasi di liberazione. Direi quasi, però. Molti di noi, infatti, hanno ancora una gran paura e molti gesti quotidiani della vita rimangono ancora impacciati. Come i rapporti umani. Non vedo mia madre con la stessa frequenza di prima, mi rendo conto che sono diventata...

