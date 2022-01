De Luca e le scuole aperte, il conto è ancora parziale

Gentile Direttore,

la Campania non è una regione facile da governare, ma mi sa che sull’emergenza Covid, in questa ultima fase, il presidente De Luca ha sbagliato non una ma due volte. Aveva chiuso le scuole disponendo la Dad fino a fine mese (!) ma il Tar, su ricorso del governo e dei comitati dei genitori, lo ha subito smentito. Un solo giorno di Dad, poi tutti a scuola, come nel resto d’Italia. Se qualche volta è accaduto in passato che...

