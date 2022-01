Se il Covid ferma la sanità ​il conto sarà drammatico

Gentile direttore,

purtroppo sono due anni che viviamo una profonda emergenza sanitaria nazionale, con ripercussioni che tutti conosciamo, dirette (cioè legate al Covid) ma anche indirette. Passando alla Campania, regione in cui viviamo e nella quale i problemi legati alla sanità: come mai le Asl, al sabato, sono chiuse? Considerando l’emergenza che c’è non avrebbero potuto essere attive per venire incontro ai bisogni dell’utenza normale. Si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati