Dal calcio al ciclismo, ​salviamo gli abbracci

il virtuoso ciclismo, di cui siamo tenacemente araldi, si è illustrato di una esternazione francamente infelice. Vanno certamente difesi, al tempo di una così intricata pandemia, i distanziamenti giusti e dovuti, anche in una attività sportiva professionistica che ha scelto di vivere - come il ciclismo maggiore - un pur minimo target di plausibilità agonistica. Ma l’ intervento di Xavier Bigard, il responsabile sanitario dell’UCI, che ha invitato gli atleti ad evitare gli abbracci dopo il traguardo è qualcosa di clamoroso, e sgradevolmente improprio. In primavera 2021, che si neghi dopo uno sprint vittorioso - già vedovo dal 2020 del bacio caro di una Miss - l’ abbraccio pio e fraterno del luogotenente che semmai ti ha tirato la volata, è fuori luogo. Certo, non siamo su un rettangolo di Lega Calcio o al Festival di Sanremo dove l’abbraccio è conveniente, ma che alla Milano-Sanremo prossima possa essere valutato sconveniente un gesto di gioia innocente, come un abbraccio, appare del tutto fuori del mondo. Dello sport e della vita e dei protocolli sanitari. Quelli che conoscevamo, uguali per tutti, almeno.

Gian Paolo Porreca

Napoli

Caro Gian Paolo,

ae andiamo a controllare il protocollo della serie A di calcio leggeremo che sono vietati gli abbracci dopo i gol. Infatti, nelle prime partire, in Italia come in Germania, i giocatori facevano pugno contro pugno o si davano di gomito. Poi, a poco a poco, si è tornati all’ammucchiata a e all’abbraccio collettivo senza distinzioni tra chi porta e chi no la mascherina. Tutti insieme appassionatamente. D’altro canto, e meno male, i calciatori sono ancora un po’ passione e non solo contratti e diritti d’immagine. Mi ha colpito molto la dichiarazione di Francesco Caputo, centravanti del Sassuolo, sugli stadi vuoti: «Ci mancano anche gli insulti», ha confessato. Lo sport, in chi lo pratica ma anche in chi tifa, è fatto di emozioni. Senza contatto le emozioni si asciugano, svaniscono. E se lo sport perde la manifestazione della gioia, della rabbia ma anche della fatica perde gran parte del suo essere. E allora sì, impedire gli abbracci alla fine della corsa ciclistica Milano-Sanremo non è solo sbagliato ma sarebbe anche un’ipocrisia.

