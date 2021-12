Se la Napoli di Sorrentino è troppo intima per l'Oscar

Gentile direttore,

ho finalmente visto in tv, su Netflix, il film di Paolo Sorrentino “È stata la mano di Dio!”. Mi è piaciuto molto, anche per il suo maggiore ritmo rispetto ad altri film dello stesso regista. Ho gioito, quindi, quando ho letto sul Mattino che la pellicola è stata selezionata con la possibilità di competere per l’Oscar. Speriamo davvero! Mi sorge però un dubbio. Mentre la “Grande Bellezza”, film con cui Sorrentino ha vinto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati