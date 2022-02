I calciatori vanno e vengono, l'album Panini non passa mai

Gentile direttore, ho sempre pensato che non bisognerebbe mai affezionarsi troppo alle cose terrene. E meno male che gli eventi di oggi sono così veloci che non riesci nemmeno a legarti troppo. Penso anche all’altalena dei calciatori nelle diverse squadre. Da bambini ognuno di noi faceva il tifo per una squadra e spesso ci appassionavamo a fare incetta di figurine della Panini per riempire l’albo annuale del calcio. Spesso mancava una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati