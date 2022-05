Il mio grazie a voi lettori: mi avete aiutato a capire

Cari Almerico Pagano, Elvira Pierri, Giovanni Negri, Gennaro Capodanno, Elio Gomez, Franco Verde, cavalier Alberto Improta, Antonio Migliorino.... Vorrei ricordarvi tutti ma lo spazio non me lo concede. In questi quattro anni da direttore ho risposto a centinaia di lettere e decine di corrispondenti. Sono costretto a limitare le citazioni ai più assidui frequentatori di questo nostro spazio, pubblico e allo stesso tempo personale. In alcuni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati