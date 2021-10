Strage continua sul lavoro, ​c'è una legge da sbloccare

Gentile Direttore,

la strage nel mondo del lavoro continua, quasi nell’indifferenza. Si stima che ogni giorno, 6.300 persone muoiano determinando più di 2,3 milioni di morti all’anno, con un danno economico pari al 4% del Pil mondiale. E il bilancio delle morti bianche, anche nel nostro Paese, purtroppo è molto pesante e non tende a ridursi. Qualcuno suggerisce la patente a punti per le aziende, in modo da penalizzare, nella partecipazione...

