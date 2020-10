L'Inps: «Lo Spid è la nuova frontiera»

Gentile Direttore,



l'articolo pubblicato in data 2 ottobre sulla Vostra testata on line, dal titolo «Spid, corsa a ostacoli per i pensionati», ci permette di spigare il cambiamento in atto e di sottolineare la vicinanza dell'Istituto alla cittadinanza e soprattutto alle categorie «fragili». Certamente il passaggio da Pin a Spid non sarà facile e veloce per alcune fasce della popolazione, ma siamo di fronte ad una svolta importante per la digitalizzazione dei servizi della Pubblica amministrazione in piena sicurezza per gli utenti. Per questo motivo, l'introduzione del Sistema Pubblico di Identità Digitale, come chiave di accesso unica ai servizi on line della P.A., è divenuta un obbligo di legge per tutte le Amministrazioni che sono, quindi, chiamate a rinunciare alle proprie modalità di identificazione digitale. L'Istituto è comunque pronto ad affiancare gli utenti in questo passaggio e ad assicurare il tempo necessario per compierlo con tranquillità. Infatti, dal primo ottobre, come avete giustamente scritto, non vengono più rilasciati nuovi Pin, ma quelli già attivi potranno essere rinnovati alla scadenza fino ad una data che sarà comunicata con congruo anticipo.



Premesso questo, pur comprendendo le difficoltà segnalate ai fini dell'acquisizione dello Spid, gli utenti potranno valutare, tra le possibilità offerte dai vari provider (gestori di servizi) che lo rilasciano, quelle che meglio si adattano alle loro esigenze. Per quanto riguarda il riconoscimento di persona, ad esempio, alcuni di essi stanno introducendo il servizio a domicilio o, per quanto riguarda l'invio del codice OTP, molti non obbligano al possesso di uno smartphone, inviando il codice anche via sms. Va inoltre evidenziato che l'accesso ai nostri servizi è possibile anche attraverso la Carta di Identità elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi. In ultimo, resta valido il ricorso agli Enti di Patronato, che per legge offrono assistenza gratuita e possono inoltrare all'Istituto domande di cittadini che non siano riusciti a munirsi dello Spid o preferiscano questo tipo di servizio.



Ufficio Relazioni con i media - Inps © RIPRODUZIONE RISERVATA