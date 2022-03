Mundial, l'industria calcio ​gestita come una bottega

Gentile direttore,

San Gennaro è un’ ccezione e nel mondo del calcio non è ben visto! Con la seconda esclusione consecutiva dai Mondiali è stata certificata la crisi strutturale del calcio in Italia, da un decennio nelle mani di 4 o 5 società tecnicamente fallite che continuano a falsare il mercato con valutazioni fasulle. Gli acquisti vengono fatti all’estero e nessuno cura i vivai, per cui abbiamo una Nazionale raccogliticcia, riforma...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati