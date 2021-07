L'Italia fragile, fondi ok ma manca l'operatività

Gentile direttore, stiamo assistendo ad un ennesima strage di persone e cose provocata da eventi climatici molto disastrosi dovuti alla costante, stupida e incredibile distruzione del nostro habitat. Vista la ottusità di chi ci governa, in Italia ed in Europa mi chiedo: quanti miliardi sono stati previsti dal Pnrr per la messa in sicurezza del territorio?

Guido Rapalo



Caro Guido, nel Pnrr sono stati previsti 8.3 miliardi di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati