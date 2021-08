I napoletani e quel finto amore per la loro Napoli

Gentile direttore,

in occasione di festeggiamenti organizzati dagli ex allievi del Conservatorio di musica San Pietro a Majella di Napoli per gli 80 anni di Riccardo Muti (e il premio Dorso), il maestro, ancora una volta, ha rivolto un alto e duro monito alle istituzioni locali nel chiedere un impegno unitario per il riscatto morale e civile della “sua” Napoli ricordando il grande primato della città in Europa per il suo straordinario patrimonio storico, artistico e culturale. Ma il monito del maestro Muti è stato anche rivolto agli stessi napoletani e alla classe dirigente locale affinché, puntando su se stessa e facendo squadra, possa affrontare e risolvere i problemi della città. Ma ogni impegno potrà risultare vano e non raggiungere i suoi obiettivi - ha avvertito Muti - se non sarà anche animato e accompagnato da un grande e sincero amore nei confronti di Napoli da parte di tutti, istituzioni, classe dirigente e cittadini. Ascoltando le accorate parole del maestro mi è tornato alla mente un altro grande monito che registrai, negli anni ’70, da giovane cronista. Ricevendo in Vaticano i rappresentanti della Curia napoletana, papa Paolo VI ebbe espressioni di grande benevolenza nei confronti della popolazione napoletana esortandola ad amare sempre la propria città. Amate Napoli – affermò in quella occasione papa Montini – come l’amo io, perché questa città senza l’amore non si salverà. Ed è proprio collegando queste parole a quelle del maestro Muti ho pensato che si può e si deve ritrovare la chiave principale per salvare Napoli dall’inarrestabile degrado morale e civile in cui versa, un degrado da tutti sempre denunciato, ma mai affrontato e risolto.

Nicola Squitieri

Caro Nicola, perdoni la brutalità della domanda: ma siamo sicuri che i napoletani siano davvero innamorati della loro città? Le pongo una questione provocatoria perché guardandomi in torno nel mio girovagare quotidiano per la città, dal centro alle periferie, la risposta è troppo spesso negativa. D’altro canto è la stessa sensazione che ha provato il maestro Riccardo Muti nella passeggiata per arrivare al suo conservatorio di San Pietro a Majella in occasione della festa per gli 80 anni. Al di là della retorica, delle frasi ad effetto sulla difesa della città, mi pare onesto porsi qualche domanda: chi imbratta i muri? Chi sporca per terra? Chi invade i marciapiedi di auto? Amare significa, anche e soprattutto, prendersi cura. Possiamo dire che i napoletani, tutti intendo, si prendano cura della loro città? Mi pare di no. E allora ci vuole un riscatto d’amore e anche di orgoglio. C’è del vero in quel che diceva un arcinapoletano come Maradona: «Napoli non è sporca, è l’Italia che sporca Napoli». Credere e sostenere che sia una verità assoluta però non fa del bene a Napoli. Anzi vorrebbe dire tradirne l’amore che merita.

Federico Monga