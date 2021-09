Come (e se) arrivare all'obbligo vaccinale

Egregio Direttore, noto ancora tanta confusione sul Green Pass obbligatorio. Eppure non c’è tempo da perdere! Il governo deve accelerare sull’obbligo per tutti, sia nel pubblico che nel privato, ed estendere l’obbligatorietà anche per chi esercita la libera professione, facendo un controllo attraverso gli Albi Professionali. E occorre monitorare - le modalità ci sono - se l’obbligo vaccinale venga effettivamente assolto da tutti, ho dei forti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati