Lo sciopero politico (e sbagliato) di Cgil e Uil

Gentile direttore, dunque il sindacato è di nuovo alla ribalta con lo sciopero proclamato da Cgil e Uil (la Cisl però si è sfilata e non parteciperà) per il prossimo 16 dicembre. In questo modo l’Italia ridiventa, secondo me, un Paese normale. Di un annuncio di sciopero generale sentivamo la mancanza. Il sindacato, infatti, esercitando i suoi diritti di contrapposizione, cerca di occupare gli spazi vuoti lasciati da una classe politica...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati