Quella “sete dell'oro” che rende le mamme mostri

Gentile direttore,

che orrore, che sconcerto, che incredulità. Non si sa cos’altro dire per definire i sentimenti che mi hanno preso nel leggere la pagina de «Il Mattino» dell’altro giorno, con un titolo sin troppo eloquente per l’articolo di Mary Liguori: «Spacca i denti a suo figlio per i soldi dell’assicurazione». Non c’è parola, non c’è pensiero, non c’è ragione che possa giustificare l’atto, non c’è storia che possa sostenere un...

