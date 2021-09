Napoli, sognare è lecito: e affidiamoci a Spalletti

Gentile Direttore,

mi verrebbe da dire: sciò, sciò ciucciuè. Insomma via quelli che tramano alle spalle del Napoli in testa alla classifica del campionato di serie A. Io dico che ce lo siamo meritati e la partita di Udine è una bella prova. Secondo me è il risultato della cura Spalletti che comincia a dare i suoi frutti. L’allenatore è bravo ed anche giocatori che sembravano finiti, come Fabian, appaiono in ripresa. E penso che il meglio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati