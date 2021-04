Gli eccessi noir su Napoli e le permalosità di troppo

Gentile Direttore,

ci risiamo. Basta raccontare Napoli con gli occhi di un non napoletano perché tutto finisca in polemica. Io sono napoletana e me ne vanto, vivo fuori da tempo, ma non posso pensare che se il racconto della mia città viene fatto da un napoletano tutto vada bene. Io credo che vedere una città con altri occhi e non i nostri, pieni d’amore per Napoli a prescindere, possa soltanto farci bene. Ho visto la trasmissione e non mi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati