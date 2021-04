Napoli, ecco le qualità che servono a un sindaco

Gentile direttore, ormai è chiaro che Pd e Movimento 5 Stelle sono costretti a stare insieme. Accadrà con molta probabilità nei comuni, Napoli compresa, in cui si va alle urne. Io credo che alla fine il nome della terza carica dello Stato, Roberto Fico, non sia spendibile. Meglio andare su un Pd di spessore, e non credo che l’ex ministro Manfredi possa dire di no. Si tratta di fare qualcosa per Napoli, la città che l’ha lanciato come Rettore della Federico II. È una scelta naturale e, dal canto mio, lo invito a fare il passo. Non credo che sia corretto, invece, che nell’altro schieramento, il centrodestra, ancora non ci sia la discesa in campo del procuratore Maresca. O meglio, è in campo ma continua a fare il magistrato. Quando un po’ di chiarezza in fatto di nomi, dall’una e dall’altra parte?



Dario Saporito

Email

Caro Dario, non tocca al Mattino fare nomi, né a destra né a sinistra né al centro. Tocca al Mattino però indicare e vigilare sui profili dei candidati tra i quali uscirà il prossimo sindaco. Dopo dieci anni di mancata amministrazione, di molte polemica, di rivendicazionismi e caccia costante al nemico di turno, il prossimo sindaco dovrà avare alcune caratteristiche. Le indico brevemente: collaudata esperienza amministrativa, buoni rapporti con il governo e con la Regione, una vasta rete di conoscenze in Europa, legami e/o capacità di crearne di nuovi con il mondo produttivo e finanziario, capacità progettuali, autorevolezza, sensibilità per una città in grave crisi sociale ed economica e allo stesso tempo fermezza per porre fine all’anarchia ormai dilagante. Napoli ha bisogno di essere curata. Insomma, astenersi perditempo o fattucchiere che promettono di spostare il Vesuvio per attrarre chissà quali ricchezze e poi non sono capaci nemmeno di controllare il restauro di un marciapiede.

Federico Monga