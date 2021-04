La Galleria, il Bignami di disastri a Napoli

Gentile direttore,

mi scuso se torno sulla spinosa vicenda della Galleria Vittoria, ma non riesco a trattenere lo sconforto. Mi sembra davvero paradossale che nel bilancio del Comune di Napoli non si trovi per un’emergenza una somma tra i 2/3 milioni di euro per la realizzazione dei necessari lavori di rifacimento del tunnel. Come se in una famiglia normale non si riuscisse a sostenere la sostituzione di uno scaldabagno. Non credo che siamo...

