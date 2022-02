Napoli, i nuovi progetti specchio per le allodole

Gentile direttore,

ho letto con molta curiosità e attenzione le proposte del nuovo sindaco di Napoli e dell’assessore Cosenza riguardanti la linea 6 della metropolitana. Tutto bellissimo ed in particolare la previsione di far arrivare i treni a piazza San Luigi a Posillipo. Ancora più interessante l’ascensore che collegherà via Petrarca con la suddetta piazza. E poi anche un’altra funicolare che arriverà a Posillipo alto. Questo per il...

