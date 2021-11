Luci di Natale migliorabili, ​ma basta “benaltrismo”

Gentile Direttore,

si accende il Natale a Napoli con ...la miccia di polemiche sulle installazioni natalizie nelle strade e nelle piazze. In particolare, si dibatte sulla qualità delle installazioni e sul filo conduttore delle diverse iniziative, così come accade in tante altre città italiane. Quello che però mi sorprende è perché per un intervento pubblico così grande e importante non sia stata appositamente individuata una sorta di “regìa”...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati