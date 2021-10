Napoli e gli impianti sportivi, ​serve (buona) manutenzione

Gentile Direttore,

apprendo della nuova chiusura della storica piscina della Scandone di Napoli, a causa di un crollo interno del soffitto. Non è l’unico caso di degrado di impianto sportivo di richiamo a Napoli. Basta guardarsi intorno. Io credo che si debba fare un piano straordinario, anche con accesso al mutuo Coni, per rimettere in sesto le più belle strutture napoletane. Sarebbe il modo, per il Comune e le società che le gestiscono, di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati