Napoli, quei falsi idoli che distruggono la sacralità della vita

Se alla base di tutto mancherà sempre il senso di sacralità per la vita e il rispetto per la persona umana, non ci potremo meravigliare se a breve accadranno altri casi di sangue e violenza come a Piazza Municipio e a Caivano. Non è un caso che le reazioni individuali e di gruppo ai due orribili eventi siano state speculari: da una parte, sdegno, dolore, rabbia dei cittadini comuni e, dall'altra, la solidarietà ambientale ai più o meno giovani delinquenti, manifestata sui "social" piuttosto che con la diserzione di massa ai cortei anti-violenza.

C'è un terreno fertile dove ha messo radici una scala di valori completamente opposta al grado di civilizzazione delle nostre antiche comunità.

Nella povertà di cultura e lavoro si sono liberati gli istinti animali di una turba di uomini e donne e soprattutto di giovani, che hanno perso di vista o non hanno mai capito il prezzo intangibile della vita umana. L'escalation di violenza è dovuta alla caduta di qualsiasi freno inibitorio rispetto al modello sociale della sopraffazione e, in ultima analisi, della legge di chi è più forte sul piano fisico o dell'armamento. Si passa con disinvoltura impressionante da un alterco verbale, da un inconveniente incidentale all'uso di pistole e coltelli, così come si sottomette il corpo di vittime inermi alle ragioni del proprio godimento fisico fine a se stesso.

È giustissimo opporsi a tutto ciò con l'invocazione di maggiori livelli di sicurezza da parte delle forze dell'ordine con più visibili e efficienti presenze militari. È altrettanto giusto battersi per aumentare le risposte educative, come la lotta all'evasione scolastica, il prolungamento degli orari delle scuole per tenere i minori lontani dalla strada, la campagna per la lettura. È tutto giusto, a patto che i due corni della repressione e della prevenzione non vengano branditi come munizioni della polemica politica, contrapponendo le tradizionali (e forse superate, se considerate in accezione isolata) risposte di destra e di sinistra in un eterno sterile dibattito.

Mentre si discetta sul se dare soluzioni militari o educative, per le nostre strade continuano le stese, non v'è pronto soccorso che non accolga ogni notte feriti e purtroppo morti da agguati e risse urbane. È chiaro che i due poli della repressione e prevenzione non possano marciare disgiunti e che nell'immediato ci sia bisogno di molta più polizia e nel tempo di molta più educazione civica.

Ma a monte c'è un'emergenza ancora più grave: povertà di cultura e lavoro avrebbe dovuto essere combattuta con potenti iniezioni di ciò che manca, e cioè di lavoro e cultura. E questo non avviene da decenni. Anzi, il lavoro diminuisce fino a sparire e il modello "culturale" prevalente annulla la dimensione "spirituale" della civiltà e propugna un materialismo dei consumi che propone, nella supremazia dell'immagine e del look, ai singoli e ai gruppi una realizzazione fondata sull'avere e non sull'essere. È stato radiato l'esempio di una soddisfazione esistenziale qualitativa (e non quantitativa) che venga dall'appagare bisogni di convivenza, solidarietà e crescita intellettuale ed emotiva.

Manca un orientamento della società a scopi di realizzazione umana oltre il successo economico, il lusso effimero e il sesso meccanico. Se questi sono i fini dell'esistenza, allora non importa con quale mezzo raggiungerli: è possibile anche seguire le leggi di morte della violenza e della negazione della sacralità di vita e persona umane.

La radice del male allora è molto più profonda: occorre trovare il modo per re-immergere nella società quel fondamento etico che ha sempre distinto l'uomo dalla bestia, e cioè la non indifferenza al prossimo. Questo vuol dire recuperare rispetto, che appunto deriva dalla stessa etimologia di "specchio".

Il problema allora diventano gli strumenti di questo necessario investimento spirituale e immateriale. Se il modello culturale prevalente è stato imposto, prima, da mass-media tradizionali come cinema, giornali, radio e Tv e poi dai social, bisogna usare questi stessi canali per diffondere il modello alternativo dell'etica della responsabilità, del lavoro, della solidarietà, dell'equità.

Bisogna far tornare vincenti questi valori agli occhi dei ragazzi, che oggi li considerano roba da sfigati. Se un bambino passa gran parte del suo tempo alla Play-Station con un gioco dove deve con un mitra sconfiggere frotte di avversari, mentalmente acquisisce una familiarità con la violenza. Se su Tik Tok i simboli del lusso e del (falso) successo si accoppiano a malavitosi esibizionisti, lo stesso bambino comincia a pensare che per ottenere quegli "idoli" bisogna emulare quei criminali.

Questi esempi di influenza sulla crescita dei nostri figli, sono più potenti delle scuole, delle parrocchie, dello sport. Ora la nostra sfida non è solo quella di restituire la funzione educativa e valoriale a questi luoghi, ma di potenziarne la capacità diffusiva del bene mediante gli strumenti moderni come cinema, giornali, radio-tv, social e videogiochi.

Questi mezzi devono essere protagonisti di un massiccio investimento "spirituale" in grado di far comprendere soprattutto ai giovani che esistono obiettivi esistenziali che vanno molto oltre i contemporanei "vitelli d'oro" e che i veri supereroi da emulare sono quelli del bene comune.

Il vero appello è questo ed è per i produttori vecchi e nuovi di modelli sociali e culturali di riferimento.