La qualità della vita ​difficile da classificare

Gentile Direttore,

sa una cosa? A me viene un dubbio. Un po’ ingenuo, se vogliamo. Più ci sono graduatorie in cui si dice che Napoli, ed il Meridione, hanno un livello basso di qualità della vita, più le cose stentano a migliorare. Anzi, forse peggiorano. Cioè, è come se nella confusione ognuno si adatta, fa il suo. E allora? Da dove andremo ad incominciare? Temo che anche un imprenditore che voglia investire a Napoli o nel Meridione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati