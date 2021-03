Parole, parole di Mina l'inno del Comune di Napoli

Gentile Direttore, ho letto con soddisfazione sulle pagine del Mattino l’affermazione dell’Assessore al Comune di Napoli, Alessandra Clemente, che commentando l’attività disposta dal Prefetto e finalizzata alla rimozione degli “altarini abusivi” disseminati nella nostra città (sulla quale Il Mattino ha condotto una apposita “campagna”), aulicamente declama: «Esistono i segni del potere ma anche il potere dei segni». Nell’un caso e nell’altro mi chiedo se l’Assessore Clemente, i suoi illustri colleghi ed il loro Onorevole Sindaco volessero degnarsi, invece, di limitarsi a commentare quelli dati da altri, di dare anche loro dei segni concreti, quotidiani, visibili e tangibili per la nostra martoriata città? Basterebbe poco, gentile direttore, ma renderebbe molto…

Avv. Enrico Guidone

Caro Enrico, «Parole, parole» dell’immensa Mina è l’inno di questa amministrazione inconcludente di cui i principali protagonisti sono il sindaco Luigi De Magistris e l’assessore Alessandra Clemente con deleghe a patrimonio, lavori pubblici, infrastrutture, strade, suolo e sottosuolo, giovani, polizia municipale, sicurezza urbana, trasporto pubblico non di linea, personale, toponomastica e immagine e promozione della città. Tutti settori allo sfascio. Come si dice, cantiamo che ci passa:

Caramelle non ne voglio più

Certe volte non ti capisco

Le rose e violini

Questa sera raccontali a un’altra,

Violini e rose li posso sentire

Quando la cosa mi va se mi va,

Quando è il momento e dopo si vedrà

Una parola ancora

Parole, parole, parole

Ascoltami

Parole, parole, parole

Ti prego

Parole, parole, parole

Io ti giuro

Parole, parole, parole, parole parole soltanto parole, parole tra noi.

Federico Monga

© RIPRODUZIONE RISERVATA