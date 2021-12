Mazzini, Carducci, Meloni ​e la patente di patriota

Gentile Direttore,

Italia e patrioti. Non so lei che ne pensa, ma l’affermazione della leader di Fratelli d’Italia sulla esigenza di un “patriota” al Quirinale, a me è sembrata francamente inopportuna e tesa solo ad aizzare la discussione. Non voglio qui discutere che al profilo del patriota sia stato accostato dalla stessa Meloni a quello di Silvio Berlusconi (ognuno fa le sue valutazioni) ma a me ha dato fastidio questo riferimento al...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati