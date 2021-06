Le piccole Silicon Valley da fare crescere al Sud

Gentile Direttore, non sono un addetto ai lavori ma penso che la terza missione dell’Università italiana, di cui si parla tanto, possa dare, dopo insegnamento e ricerca, anche un notevole contributo in termini di risoluzione alla disoccupazione giovanile. Per terza missione io intendo, appunto, quella da parte degli Atenei, di modernizzare il loro sistema scientifico-culturale e cercare di integrarlo al meglio e con risultati soddisfacenti a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati