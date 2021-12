Questo Natale in famiglia una conquista del vaccino

Gentile direttore, eccoci giunti alla notte più bella dell’anno, quella di Natale. Per me che ho un figlio a Milano ed una a Roma, riunire oggi la famiglia, con una nipotina, è il massimo della gioia. Ho perso una zia per Covid, in famiglia abbiamo avuto altri casi, oggi io e mio marito siamo tri-vaccinati e così i nostri figli. Non faremo grande raduni, ma per me riunire la famiglia resta ancora la massima aspirazione. Provo gioia in ciò,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati