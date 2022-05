Reddito, sfida già persa contro i soliti furbetti

Egregio direttore, il Mattino ha efficacemente raccontato l’ennesima storia di truffatori che, abusivamente, percepiscono il Reddito di Cittadinanza. Una storia che non può non farci pensare, anche alla luce del Primo Maggio appena trascorso. La mia domanda è la seguente: «Come è possibile?». Ci sono troppi disonesti in Italia, come asseriscono in tanti? Oppure è l’occasione che fa l’uomo ladro? L’assegnazione del reddito è stata troppo “alla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati