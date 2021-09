La “Spigolatrice” ​e la statua brutta

Gentile direttore,

alla notizia della statua dedicata alla Spigolatrice di Sapri verrebbe voglia di restare perplessi e “in attesa delle motivazioni”, come in quei casi di particolari sentenze, apparentemente ottuse. In effetti le motivazioni ci sono e appaiono sconfortanti, se si pensa che la stessa “ratio” può ben essere generalizzata in tante altre vicende, che fanno pensare che il materiale umano stia diventando sempre più scadente. Ben...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati