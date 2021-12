La Rai in diretta dalla Scala ma si dimentica del San Carlo

Caro Domenico Mattia, il rapporto tra la Rai, la musica lirica e il San Carlo non è dei migliori, ed è evidente. Lo conferma una notizia che è passata sotto silenzio nei giorni della prima dell'Otello. Non solo non è stata prevista una ripresa televisiva né in diretta né in differita per motivi che vedremo dopo ma, addirittura, a differenza del passato, è saltata anche la diretta radiofonica, molto seguita dagli appassionati del belcanto. La...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati