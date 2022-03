Clima osservato speciale, la transizione accelera

Gentile Direttore,

parlare di clima mentre c’è la guerra sembra assurdo. Ed invece non lo è, se si considerano i rischi legati al nucleare che questa sta comportando, dall’uso di armi nucleari (una follia!) al discorso delle centrali ucraine, a cominciare da quella di Chernobyl, che potrebbero “risvegliarsi”. Domani 25 marzo si celebra in tutto il mondo lo “Sciopero generale per il clima”. Mettiamo in essere azioni concrete, anche nella...

