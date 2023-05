Adriana Lima, la trasformazione della top model: mostra il suo corpo post gravidanza a Cannes 2023 (ed è bellissima)

Lo scorso anno Adriana Lima aveva partecipato al Festival di Cannes col pancione, oggi è tornata alla Croisette in versione neomamma. Meno di un anno fa ha partorito il suo terzo figlio e - come aveva dichiarato proprio l'ex angelo di Victoria Secret - è ben cosciente del fatto che il suo corpo sia cambiato. Proprio di recente aveva celebrato le forme "in trasformazione", ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, ama questa nuova sensualità materna e lo dimostra con le scelte di stile messe in atto. Per calcare il red carpet francese ha puntato tutto sulla femminilità con una lunga e sinuosa sirena fasciante di Tamara Ralph. L'abito è total black con una generosa scollatura strapless e la silhouette aderente ma a fare la differenza è una fascia giallo acceso che parte dal fianco, passa sulla spalla e diventa un maxi strascico con tanto di fiocco sulla schiena.

Il suo "nuovo" corpo

A otto mesi dalla nascita del suo terzo figlio, Cyan, Adriana Lima, 41 anni, ha un fisico diverso da quello pre-gravidanza e a People ha raccontato le sue difficoltà ad accettarlo: «Ogni giorno devo sforzarmi per accettare i cambiamenti.

Ogni giorno devo ricordare a me stessa che sono umana e va bene se ogni tanto sono insicura», ha confessato.

Dopo essere stata, per quasi vent'anni, uno degli Angeli più iconici di Victoria's Secret, Adriana Lima oggi sta imparando pian piano a vedersi in un modo diverso: «È un corpo di transizione in questo momento perché ho avuto un bambino, ogni corpo ha una reazione diversa durante e dopo la gravidanza e con l'età reagisce in modo diverso. Ma va bene. Sto imparando, ogni giorno imparo cose nuove», ha detto la supermodella proprio in occasione della reunion con Victoria's Secret come volto della nuova campagna dello storico profumo del brand Heavenly Eau de Parfum.

Gli altri figli

Prima di Cyan, 8 mesi, nato dall'amore con il compagno Andre Lemmers, Adriana Lima era già mamma di Sienna (9 anni) e Valentina (12), avuti dall’ex marito Marko Jaric. Già durante la sua terza gravidanza aveva voluto mostrare con fierezza il pancione e le sue nuove forme, prima sfilando per lo show di Alexander Wang e poi calcando il red carpet del Festival di Cannes a pochi mesi dal parto con un abito cut-out.