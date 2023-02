Adriano compie 41 anni e festeggia sullo yacht con una donna. La moglie furiosa: «Idiota, firma il divorzio»

Per non sentire il peso dell'età, l'ex attaccante del Brasile e dell'Inter Adriano ha spento 41 candeline tra fiumi di champagne, a bordo di uno yacht di lusso e in compagnia di bellissime donne, come in un videoclip musicale. Festeggiamenti vistosi, quello avvenuti venerdì 17 febbraio: e con lui, a fargli compagnia, c'è una bellissima ragazza con i capelli rossi, modella ed imprenditrice, la cui avvenenza non passa di certo inosservata. La donna si chiama Raquel Bastos, ritratta in foto e video sui social insieme ad Adriano che ha pubblicato nelle proprie Instagram stories un'immagine con un abbraccio piuttosto intimo.

Gli scatti dei festeggiamenti insieme, infatti, sono stati poi ricondivisi anche sul profilo Instagram dell'imprenditrice, che sui social ha scritto: «Ragazzi, chiede di uscire con me. Non ci siamo mai baciati, siamo amici».

Micaela Mesquita, la moglie del bomber, ovviamente non ha gradito neanche un po': «Ah, che carino! Ti auguro tutta la felicità del mondo. Adriano, mandami i documenti per il divorzio», scrive facendo gli auguri all'ex marito, che chiama senza mezzi termini «idiota».

Adriano e Micaela Misquita sembrano dunque destinati a separsi dopo la crisi flash di qualche mese fa, arrivata appena 24 giorni dal fatidico sì: doveva essere per sempre, ma era difficile prevedere che diventasse un no dopo neanche un mese. Adriano, durante i Mondiali, aveva infatti detto alla moglie che sarebbe andato a vedere la partita del Brasile in casa di amici, ma in realtà era sparito per due giorni. Non il modo migliore per convincere la coniuge a fidarsi di lui: fino all'ultimo episodio del compleanno con la sexy rossa.