L'ex Inter Adriano è in crisi con la moglie dopo 24 giorni di matrimonio: lei lo ha cacciato dopo Brasile-Svizzera

Adriano e la moglie starebbero vivendo una pesante crisi matrimoniale... a nemmeno un mese dalle nozze! L'ex attaccante dell'Inter e la compagna Micaela Mesquita si sono sposati con rito civile solo 24 giorni fa ma i due sono entrati in crisi e la cerimonia che avevano organizzato con amici e parenti stretti, è saltata.

La vicenda

Il quotidiano brasiliano "Extra di Rio" è sicuro: Adriano e la moglie non stanno attraversando un buon periodo. Il motivo del litigio tra i due sarebbero i festeggiamenti esagerati dell'ex calciatore, dopo la vittoria del Brasile sulla Svizzera (1-0) ai Mondiali in Qatar (lunedì 28 novembre).

Stando a quanto riporta il quotidiano, Adriano si sarebbe recato a Vila Cruzeiro nella favela in cui è cresciuto, per assistere al match. I festeggiamenti per la qualificazione agli ottavi sono però sfuggiti di mano all'ex giocatore che è tornato a casa due giorni dopo la partita.

La rabbia della moglie

Adriano dopo essere tornato a casa, ha trovato la moglie Micaela su tutte le furie: la donna lo avrebbe cacciato e subito dopo avrebbe annullato la cerimonia con amici e parenti. Insomma, Adriano di record ne ha battuti tanti, ora mette in bacheca anche quello del matrimonio più corto della storia.