Aka7even e la nuova fidanzata: è la gemella della compagna di LDA

Luca Marzano, in arte Aka7even, ha rivelato sui social la sua nuova fidanzata. Il cantante di Santa Maria la Carità ha postato su Instagram una foto che lo immortala insieme alla nuova fiamma.

Si tratta di Francesca Galluccio, sorella a sua volta di Miriam, fidanzata di un altro giovane cantante partenopeo, ovvero LDA.

Il selfie in questione ritrae i due ragazzi molto vicini, nessuna descrizione, ma solo un cuore rosso fiammeggiante che simboleggia il loro amore.

Di fatto questa è la prima foto ufficiale della coppia. Il cantante in passato ha avuto un flirt con la ballerina Martina Miliddi, risalente al periodo in cui ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi.

LDA e Aka sono molto amici e ora ancora più legati dal loro amore per Miriam e Francesca che sono gemelle, entrambe hanno quindi 21 anni e una passione in comune per la moda.