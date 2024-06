Alba Parietti cambia look e si taglia i capelli: «Finalmente, 10 anni in meno»

Alba Parietti, 62 anni, stava meditando da un po' al cambio look per i suoi capelli e ora è arrivata la conferma: la showgirl e opinionista è apparsa sui social con un nuovissimo taglio di capelli davvero inaspettato. La rivoluzione questa volta non ha toccato il colore: Alba Parietti si mostra in versione un po' Rock n' Roll con il suo caschetto morbidamente ondulato e leggermente scompigliato. Un taglio strategico e adatto per questo inizio di stagione che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan.

Il cambio look

Facile, versatile, il taglio "summer cut" di Alba Parietti si ispira al gusto minimalista degli anni '90.

Il nuovo micro bob della conduttrice punta sulle lunghezze mini scalate: un taglio naturale per tutti i giorni e soprattutto d'estate. L'opinionista per il suo nuovo look si è affidata ai professionisti Emilio Eusebi e Antonio Mazzola. «Anche oggi voglio cambiare qualcosa per l'estate - ha scritto Alba Parietti nelle sue Instagram stories -. Qualcosa di più fresco. Un taglio molto estivo. Abbiamo rinfrescato il colore e abbiamo deciso di essere rock». Insomma, della serie «sembri una ragazzina». A confermarlo sono i commenti dei fan al post che Alba Parietti ha condiviso sul suo profilo Instagram. «Che dire bella in tutti i modi ma con i capelli così sei ancora più chic», ha scritto una fan. E ancora: «Stai benissimo, sembri una ragazzina. Dieci anni in meno. Incredibile. Questo nuovo look ti dona particolarmente». «Non devi farteli crescere più, bellissimo taglio», «molto meglio così, bella e giovane», scrivono.