Alba Parietti e Sandy Marton, la showgirl svela i dettagli del flirt: «Quando lo vidi fu un'apparizione. Ha iniziato a credere in se stesso grazie a me»

Sandy Marton il cantante di People from Ibiza ha raccontato i suoi folli anni 80 e tra fan in delirio ed eccessi vari e multipli ha anche confessato di aver avuto un flirt con Alba Parietti. Una di quelle esperienze che ti segnano. E dopo il quale Sandy è diventato «un mostro di sex appeal».

Alba Parietti parla del flirt con Sandy Marton

Lusingata dalle parole, la conduttrice ha specificato al Corriere della Sera che non sono mai stati fidanzati ma che si è trattato solo di un breve flirt: «La sua è stata una dichiarazione postuma. Mi succede sempre così: quando stanno con me tacciono, dopo, confessano che sono stata la donna che hanno amato di più. Sostanzialmente, dice che ha cominciato a credere in se stesso grazie a me .Non siamo stati fidanzati. Uscivamo a Milano la sera e facevamo il giro delle discoteche»

Come si sono conosciuti

E Alba ricorda quell'incontro: «Fu un’apparizione quasi messianica, aveva una specie di luce, un alone...» E aggiunge: «Eravamo due cantanti di disco music. L’ho visto e ho detto: ma che è? Era alto due metri, coi capelli biondi lunghi, era bellissimo, ma aveva una delicatezza particolare, se vogliamo, una timidezza».

E continua: «A me non piace l’uomo vincente, i vincenti sono spietati, a me sono sempre piaciuti i dannati o quelli che avrebbero potuto fare di più. In fondo, anche io avrei potuto fare di più, ma rispetto alla carriera, ho sempre privilegiato la mia libertà».

Quanto è durata la storia

Quanto siete stati insieme? «Non siamo stati fidanzati. Uscivamo a Milano la sera e facevamo il giro delle discoteche: partivamo con l’Amnesia e chiudevamo col Plastic. E, a Ibiza, Amnesia e Ku». Ma quindi quanto è durata la relazione? «Mi avvalgo della facoltà di non rispondere».

Quel che è certo è che Sandy Marton ha cominciato a credere di piu' in se stesso proprio grazie alla showgirl: «Gli dicevo che lo invidiavo, che volevo essere lui. A volte si faceva prendere dall’insicurezza, mi faceva tenerezza, a volte era malinconico».