Alena Seredova, la rivelazione sul mese del matrimonio con Alessandro Nasi: ecco quando

Andrà presto all'altare Alena Seredova. Il compagno Alessandro Nasi le ha fatto la proposta di matrimonio qualche mese fa e i preparativi sono iniziati. E ora, su Instagram, l’ex moglie di Gigi Buffon ha svelato il mese in cui dirà sì al manager: a giugno 2023. Rimangono top secret la data e la location. Ma se all'inizio la 44enne voleva sposarsi in Puglia, sembra aver cambiato idea: «Mi sarebbe piaciuto, ma alla fine il posto che cercavo non l’ho trovato e quindi, di conseguenza, mi sono spinta altrove» ha spiegato sempre su Instagram rispondendo al box domande.

Solo qualche settimana fa Alena aveva rivelato sempre sui social: «Penso di avere tutto il necessario pronto: ho fatto i biglietti aerei per i miei genitori e mia sorella. Non si sa mai se poi l’aereo è pieno…Ho preso il vestito. Il mio uomo ce l’ho al resto ci penserà la mia amica Ale».

I dettagli

Il lieto evento è curato dalla wedding planner Alessandra Grillo, tra le più famose in Italia nel settore. Solo per fare qualche esempio, la Grillo si è occupata del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez ma pure quello di Elena Santarelli e Bernardo Corradi e Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. Il sì con Alessandro Nasi arriva dopo otto anni dal primo incontro, a seguito della rottura tra la modella e Gigi Buffon. La coppia ha avuto nel 2020 la piccola Vivienne Charlotte. La terza figlia per Alena dopo David Lee e Louis Thomas nati dal lungo rapporto con il portiere del Parma.