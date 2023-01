Alessandra Amoroso (mezza) nuda sulla neve come Chiara Ferragni, la foto scatena i fan: «OnlyFans subito»

Il freddo polare chiama montoni e sciarpe ma non per tutti. Alessandra Amoroso ha deciso ieri sera di fare un regalo ai fan del tutto inaspettato: una foto "senza veli" sulla neve. Ha approfittato si una vacanza in montagna con gli amici la cantante salentina per mostrarsi in costume nero, e lato B bene in vista, su Instagram e il web è esploso.

Alessandra Amoroso come la Ferragni: nuda sulla neve

C'è chi le fa i complimenti per il fisico da urlo, chi ancora si deve riprendere da quella foto, chi le consiglia di aprire un profilo «OnlyFans subito» e anche chi fa il paragone con Chiara Ferragni, la «imiti». Lo scorso dicembre l’imprenditrice digitale si era mostrata a sua volta in intimo sulle pèiste da sci, solo un paio di doposci a coprirla. Stesso outfit scelto dalla Amoroso che però opta per un costume intero e per degli Ugg ai piedi e un cappellino di lana.