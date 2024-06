Alessandra Celentano e l'addio all'ex marito Angelo Trementozzi: «Volevamo dei figli, ma non sono arrivati. Ora lui ha una bambina»

Alessandra Celentano ha sempre detto di essere una persona molto riservata e, infatti, non si è mai aperta troppo sulla propria vita privata. La professoressa più temuta della scuola di Amici, però, non teme di rispondere alle domande che le vengono fatte durante le interviste e, proprio per questo, a La Volta Buona ha raccontato il motivo per cui lei e l'ormai ex marito Angelo Trementozzi si sono lasciati.

L'intervista di Alessandra Celentano

Alessandra Celentano e l'ex marito Angelo Trementozzi si sono sposati nel 2007 e, poi, hanno divorziato nel 2012.

La maestra di ballo si è raccontata a Caterina Balivo: «Volevamo dei figli che non sono venuti. Per lui era fondamentale. i siamo lasciati per una serie di cose. Erano momenti molto difficili perché avevo la malattia di mamma e papà, lavoravo tantissimo. Volevamo figli che non sono venuti, per lui era fondamentale, io ero più fatalista. Per lui era un dolore quasi fisico. Quindi io ho dovuto fare una scelta: se seguire la mia prima famiglia o la mia seconda famiglia. Dopo anni di lavoro sul rapporto e sulle problematiche è andata così».

Il rapporto tra Alessandra e Angelo

Alessandra Celentano ha anche spiegato quale sia, oggi, il suo rapporto con l'ex marito Angelo Trementozzi: «L’amore, il rispetto, il bene, la fiducia non sono mai mancati e non mancheranno mai. Penso che Angelo sia una persona speciale. Il mio rapporto con lui è sempre stato bellissimo e continua a esserlo. Non ci siamo mai allontanati. Abbiamo sempre la sicurezza e la certezza che al bisogno io ci sarò sempre e lui anche. Credo che sia importante. È un peccato, quando c’è stato un grande amore, che poi finisca tutto e ci si odi. Trovo molto brutta questa cosa». Trementozzi, dopo la separazione da Alessandra Celentano, si è legato a un'altra donna da cui ha avuto una figlia e Caterina Balivo ha chiesto alla maestra se tutto questo non le abbia fatto male. Lei ha risposto sorridendo: «Mi ha fatto strano ma non male, mi ha fatto bene. Era il suo sogno e se vuoi veramente bene a una persona sei felice per lui non puoi essere egoista».