Alessandra Mastronardi alla Scala con il nuovo compagno, mano nella mano con Gianpaolo Sannino: il fidanzato è un noto dentista romano

Eleganza, pailettes, velluto, musica e amore, lo scorso 7 dicembre alla Prima della Scala a Milano è andato in scena il Boris Godunov di Modest Musorgskij e nel parterre tante coppie di vip. Tra tutti non è sfuggita Alessandra Mastronardi che è apparsa raggiante come mai al fianco del suo nuovo compagno, Gianpaolo Sannino. È la prima uscita pubblica della coppia e l'attrice stessa ha condiviso il momento di felicità con i suoi follower. «Un meraviglioso sogno diventato realtà…La Prima di tutto. Tanto tanto emozionati ma felici».

Alessandra Mastronardi alla Scala con il nuovo compagno

Gli scatti mostrano i due mano nella mano e poi un video li mostra sorridenti mentre camminano insieme. I primi rumors sui due erano arrivati dopo che Alessandra Mastronardi - che lo scorso gennaio aveva confermato sui social la fine della sua relazione con l'attore scozzese Ross McCall durata 4 anni («È stata una storia finita nel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco») - aveva pubblicato una foto su instagram la scorsa estate taggando l'uomo con la frase: «Sei il mio posto felice. La nostra estate invincibile». E dal suo sorriso non si può che confermare. Era impossibile non notarla, merito anche dell'audace abito che ha scelto l'attrice. Una sirena di velluto nera con profondissima scollatura. Sexy e brillante.

Chi è lui

Poi si sa, l'attrice è molto riservata e quindi nessuna proclamazione eclatante, ma ora è ufficiale Alessandra e Gianpaolo fanno sul serio. Su di lui si sa veramente poco, perché anche lui sembra molto discreto. Gianpaolo è un affermato dentista romano ma vive a Milano. All’attività privata, unisce il lavoro di consulenza per due tra gli ospedali più importanti d’Italia, il Policlinico Por Vergata e l’ospedale San Raffaele.