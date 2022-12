Alessandro Borghi diventa papà, in arrivo il primo figlio dalla fidanzata Irene Forti: l'"annuncio" sul red carpet de Le otto montagne

Alessandro Borghi diventerà presto papà del suo primo figlio. La sua fidanzata, modella e manager, Irene Forti è in dolce attesa. Lo hanno “annunciato” ieri sul red carpet del cinema Moderno a Roma per la premier del film Le otto montagne.

Alessandro Borghi diveterà papà, l'"annuncio"

Nessuna dichiarazione in realtà, ma non ci sono dubbi. Da sempre molto riservata, la coppia ha voluto dare la lieta notizia soltanto ieri, senza parlare, sfilando insieme sul red carpet della première dell'ultimo film di Borghi. Irene indossava un abito nero aderente che ha messo facilmente in risalto il pancione. Non hanno però annuncio nulla sulla gravidanza, ma a vedere le immagini si può ipotizzare che la modella sia incinta giò da qualche mese. Così, sorridente e accanto al fidanzato Alessandro Borghi, Irene si è fatta fotografare non nascondendo le sue dolcissime rotondità. E tanto è bastato per dare al monso la lieta notizia.

La storia con Irene Forti

Alessandro Borghi legato a Irene dal 2019, nonostante abbia sempre mantenuto la sua riservatezza ha sempre dichiarato il suo amore per la donna: «La mia fidanzata è la persona più acculturata che io conosca, divora quattro libri a settimana: cosa che mi faceva sentire un ignorante, quindi ho detto ok, mettiamoci in pari. E guarda caso il primo libro che mi ha consigliato quando ci siamo messi insieme è stato Le otto montagne».

Si presuppone i due si siano conosciuti a Londra, e Alessandro non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia con la sua compagna. Un desiderio che si realizzerò nel 2023.