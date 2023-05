Alessandro Cecchi Paone: «Sposerò Simone Antolini all’estero per adottare sua figlia Melissa»

Alessandro Cecchi Paone ha raccontato a Barbara D'Urso che, molto presto, sposerà il suo Simone Antolini. La coppia, reduce dall'esperienza all'Isola dei Famosi, è decisa a voler costruire qualcosa di importante, che permetterà al conduttore televisivo di adottare la piccola Melissa, figlia del suo compagno, qualora lui e la madre della bambina fossero d'accordo.

L'annuncio delle nozze

A chiedere informazioni più dettagliate in merito al rapporto tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini è proprio Barbara D'Urso, che chiede al suo ospite com'è il rapporto tra il giornalista e la piccola Melissa, di cui fino all'ultimo momento l'ex naufrago aveva nascosto l'identità, affinché non fosse risucchiata da un polverone mediatico: «La piccola mi chiama zio Alessandro.

Oggi abbiamo dischiarato a NuovoTv che ci sposeremo presto, purtroppo dobbiamo farlo all'estero, perché se ci sposiamo all'estero io avrò il diritto di adottarla, se il papà e la mamma sono o saranno d'accordo. Uno dei motivi per cui siamo andati insieme (all'Isola dei Famosi ndr.) è per accendere una luce su un problema che hanno tante coppie non famose. Non è che essendo famosi io e Simone troveremo una soluzione, d'accordo tutti, ma gli altri non ne parla più nessuno.

Alessandro Cecchi Paone: "Vorrei adottare Melissa, figlia del mio compagno" #Pomeriggio5 pic.twitter.com/nMiRTdaVNf — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 24, 2023



Il legame con la piccola Melissa



Una domanda che la conduttrice pone al suo ospite riguarda le tempistiche con cui è venuto a conoscenza del fatto che il suo compagno, così giovane, avesse una figlia e Cecchi Paone ha raccontato che, sin dai primi momenti, ha saputo dell'esistenza della piccola Melissa: